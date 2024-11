Efteling

Efteling maakt programma oudejaarsavond bekend: acrobatiek, bingo met grootmoeder en aftellen met Pardoes

De Efteling heeft het programma voor de jaarwisseling bekendgemaakt. Op oudejaarsavond vindt in het sprookjespark traditiegetrouw een speciaal evenement plaats met extra entertainment en vuurwerk. Hoogtepunten zijn dit keer een acrobatische act op het dak van Station de Oost en Grootmoeders Bingo in het Carrouseltheater.

"Pardoes de Tovernar zorgt ervoor dat het een jaarwisseling wordt om nooit te vergeten", laat de Efteling weten. "Als gastheer van de avond neemt hij je bij de hand naar de toekomst waar 2025 op je wacht." Samen met de nar wordt afgeteld naar het nieuwe jaar.

"Begeleid door talloze laserstralen op een medley van de mooiste Efteling-melodieën gaan we swingend het nieuwe jaar in." De silent disco die vorig jaar op het Anton Pieckplein te vinden was, verhuist dit jaar naar de Piraña. Bij achtbaan Max & Moritz krijgen Bakker Krümel en Frau Schmetterling gezelschap van de muzikanten van de Anderberger Musikverein.



Het Witte Paard

Op de Warme Winter Weide staat Pardijns Meedein Festijn op de planning. Ook de nieuwe Aquanura-show wordt meermaals vertoond. De kiosk bij restaurant Het Witte Paard is het decor van een muzikale verrassing.



Om middernacht is op twee plaatsen een identieke vuurwerkshow te zien: bij de Vonderplas naast Fata Morgana en bij de Siervijver, bekend van de Gondoletta. Alle attracties zijn in principe geopend. Het feest duurt van 19.00 tot 01.00 uur. Tickets, inclusief champagne en een oliebol, kosten 56 euro.