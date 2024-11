ZooParc Overloon

ZooParc Overloon bouwt Afrikaans themagebied: grootste bouwproject in de geschiedenis van het park

De Brabantse dierentuin ZooParc Overloon is gestart met de bouw van een gigantisch Afrikaans themagebied: Ngyuwe. Vanaf 2025 kunnen bezoekers een tropisch expeditiegebied van 2 hectare verkennen, met onder andere dwergnijlpaarden en brazzameerkatten. Het gaat om het grootste bouwproject in de geschiedenis van het park.

Het Afrikaanse gedeelte wordt gerealiseerd op de plek waar eerder kamelen te vinden waren. Met de komst van Ngyuwe viert ZooParc Overloon volgend jaar het 25-jarig bestaan. Men liet zich inspireren door onder meer Ivoorkust en Congo. Het publiek krijgt "zowel de schoonheid als de bedreigingen" van de regio voorgeschoteld.

In totaal zal het gebied zeventien diersoorten huisvesten, waaronder penseelzwijnen en hamerkoppen. De overige soorten worden later onthuld. ZooParc koos bewust voor bedreigde diersoorten, zodat men een bijdrage kan leveren aan Europese fokprogramma's.



Vlees

"De dieren gaan met meerdere soorten samenleven in verschillende ruime verblijven", meldt een woordvoerster. Sommige binnenverblijven worden toegankelijk. Er komen ook educatieve elementen. Zo passeren bezoekers een dorpje waar ze leren over de illegale handel in vlees van wilde dieren.