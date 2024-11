Europa-Park Erlebnis-Resort

Dagticket voor Europa-Park kost volgend jaar maximaal 83 euro

Europa-Park vraagt volgend jaar voor het eerst meer dan 80 euro voor een entreebewijs. De ticketprijzen van het Duitse attractiepark gaan in 2025 opnieuw met enkele euro's omhoog. In het hoogseizoen bedraagt het maximale kassatarief 83 euro per dag. Afgelopen zomer was dat nog 79,50 euro.

Online stijgen de tarieven van 61,50 naar 64,50 euro in het laagseizoen en van 69,50 naar 73 euro in het hoogseizoen. Wie kaartjes aan de kassa koopt, betaalt een toeslag van 10 euro per persoon. Sommige Duitsers geven daar de voorkeur aan: online tickets bestellen is nog steeds niet volledig ingeburgerd. Dat resulteert in kaartjes van 83 euro per persoon.

In november 2025 is een bezoek aan Europa-Park het goedkoopst. Voor doordeweekse dagen tussen maandag 3 en en vrijdag 28 november wordt een extra prijsniveau geïntroduceerd, speciaal voor het seizoen HalloWinter: een combinatie van Halloween en Kerstmis. Dan kosten toegangsbewijzen online nog maar 52 euro.



Nieuwe attractie

Het verschil tussen het voordeligste en het duurste Europa-Park-ticket bedraagt in 2025 dus maar liefst 31 euro. Voor een parkeerplek moet 10 euro afgetikt worden. Het pretpark viert in 2025 het vijftigjarig bestaan met een nieuwe attractie: de interactieve darkride Ed & Edda Grand Prix Edventure.