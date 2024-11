Disneyland Paris

Nieuw avondshow Disneyland Paris heet Disney Tales of Magic: de eerste beelden

Disneyland Paris onthult de eerste beelden van Disney Tales of Magic, een nieuw avondspektakel dat op vrijdag 10 januari in première gaat. Daarbij worden, in tegenstelling tot bij voorgangers Disney Dreams en Disney Illuminations, ook drones ingezet. Bovendien zijn de gevels van Main Street U.S.A. voor het eerst onderdeel van de show.

Daarvoor wordt gebruikgemaakt van twintig high-definition-led-videoprojectoren die verstopt zijn in de façades van Main Street. Op die manier kunnen de gebouwen bijvoorbeeld getransformeerd worden tot de balzaal van Assepoester, het Colombiaanse dorp uit Encanto en het hoofd van Riley uit Inside Out.

Andere films die een plek krijgen in de show zijn Pinocchio, Beauty and the Beast, The Lion King, Lilo & Stitch, Coco, Toy Story en Wall-E. Naast drones en projecties doet men wederom een beroep op lasers, vuurwerk en fonteinen. Er is volgens Disney meer dan 17.500 uur aan het project gewerkt.



Grenzen

"We verleggen de grenzen van innovatie en creativiteit, trouw aan onze artistieke expertise", laat Disney weten. "Met deze nieuwe creatie combineren we storytelling en geavanceerde technologie om een ??werkelijk magische en verbindende ervaring te bieden." In een korte YouTube-video legt creatief leider Tim Lutkin uit wat bezoekers kunnen verwachten van de twintig minuten durende productie.



De soundtrack bestaat uit ruim twintig arrangementen van nummers uit Disney- en Pixar-films. Noémie Legrand verzorgde het themalied Live in Magic, gezongen in het Frans en Engels. Ze werd begeleid door een honderdkoppig orkest in de Londense Air Studios.