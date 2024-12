Bellewaerde

Bellewaerde Park in de winter: vier kerstzones en overdekte rolschaatspiste

Bellewaerde Park zet 's winters geen ijsbaan neer, maar wel een grote overdekte rolschaatsbaan. Daar kunnen bezoekers tijdens het winterseizoen, van zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari, naar hartelust rolschaatsen. Verder tuigt het Belgische pretpark vier kerstzones op.

Die heten Santa's Village, Aztec Alps, Bubble Dreams en Magic Forest. In Santa's Village is de Kerstman te ontmoeten. Ook staan er chalets met winterse lekkernijen. Ook nieuw is de acrobatiekshow Lucioza. Het verhaal gaat over een vuurvliegje dat uit haar nest valt en zo haar licht verliest. Boswezens proberen haar vervolgens te helpen.

De rolschaatspiste, met een disco-sneeuwman als blikvanger, bevindt zich in Aztec Alps. Kinderen kunnen ravotten in de overdekte speelruimte Snowmen Playground of dwalen in het spiegellabyrinth. In de 4D-bioscoop draait de film Sleigh Ride.



Tweede keer

Bellewaerde Kerst vindt voor de tweede keer plaats, nadat het park tussen 2005 en 2009 al het vergelijkbare evenement Winter Bellewaerde organiseerde. Het park is onderdeel van Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Belgium, Walibi Holland en Parc Astérix.