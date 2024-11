Phantasialand

Grote bouwplaats wijst op nieuw project in Phantasialand, maar wat wordt er gebouwd?

Phantasialand is druk bezig met een nieuw bouwproject. In parkdeel Fantasy werd een aanzienlijk gebied afgesloten met bouwschuttingen. De afgelopen weken vonden er graafwerkzaamheden plaats. Bij het bouwterrein is ook een hijskraan verschenen.

Wat er gebouwd wordt, is op dit moment nog gokken. Zoals we gewend zijn van de gesloten organisatie maakt Phantasialand zelf niets bekend over toekomstplannen. Op de plek van de bouwplaats was eerder speelgebied Octowuzy te vinden, onderdeel van de themazone Wuze Town.

Nadat een decorelement in de vorm van een octopus eerder dit jaar verdween, werd de locatie een tijdje gebruikt als een zandvlakte met ligstoelen en palmbomen. Inmiddels zijn de palmbomen verdwenen. Een andere bomenrij bleef wel staan. Ze worden beschermd met behulp van houten panelen.



Spinning coasters

Phantasialand heeft de afgelopen periode al meerdere aanpassingen verricht in Wuze Town. De belangrijkste wijziging was de komst van de tientallen meters hoge klimtoren Avoras, die eind maart openging. In de themawereld staan bijvoorbeeld ook de overdekte spinning coasters Winja's Fear en Winja's Force.