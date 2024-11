Isla Mágica

Spaans pretpark moet boete betalen na ongeluk met waterglijbaan

Het Spaanse pretpark Isla Mágica is veroordeeld vanwege een ongeval in een waterglijbaan. Op 4 augustus 2018 raakte een vrouw gewond aan haar enkel bij de waterattractie Tsunami, een bandenglijbaan met een gigantische helling. Dat gebeurde in Agua Mágica, het waterpark grenzend aan het attractiepark.

De vrouw had twee maanden last van het incident. In eerste instantie werd het park vrijgesproken, maar in hoger beroep kwam er toch een veroordeling. Isla Mágica moet een schadevergoeding moeten betalen van 7564,95 euro. Een verzekeraar draait op voor de wettelijke rente over het bedrag.

Het slachtoffer volgde de veiligheidsinstructies, maar raakte toch gewond. In de uitspraak valt te lezen dat de verwondingen aantonen dat de attractie kennelijk een gevaar vormt, zelfs als bezoekers zich aan de regels houden. Daar is de exploitant verantwoordelijk voor, zo luidt het oordeel.