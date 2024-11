Attractiepark Toverland

Laatste Halloween Night in Toverland overschaduwd door dreigende staking

In Toverland is de laatste Halloween Night van het seizoen bijna niet doorgegaan. Productiemedewerkers van het Limburgse attractiepark waren van plan om op zaterdag 9 november te staken uit onvrede over het Toverland-management. Dat melden verschillende betrokkenen aan Looopings. Het betreft onder meer supervisors, showtechnici en zoneleiders.

Ze vinden dat ze de afgelopen weken slecht behandeld zijn. De ontevreden werknemers richten hun pijlen voornamelijk op de entertainmentmanager van het Limburgse attractiepark. Een grote groep productiemedewerkers zegde het vertrouwen in hem op. Eerder bleek al dat grimeurs het werk op de bewuste avond hadden neergelegd.

Dat gebeurde op een cruciaal moment: net voor aanvang van de openingsshow en parade. Meerdere scare actors verschenen om die reden niet op tijd ten tonele. Productiemedewerkers maakten achter de schermen plannen om zich rond 17.45 uur achter de grimeurs te scharen, vertellen diverse ingewijden.



Respect

In dat geval zou de volledige Halloween Night niet door kunnen gaan en zouden de scare zones en spookhuizen gesloten blijven. Acteurs moeten immers begeleid worden. Uit respect voor de vele tientallen scare actors, die zelf geen invloed hebben op de situatie, is op het allerlaatste moment besloten om toch aan het werk te gaan.



Bezoekers hebben niets of nauwelijks iets van de dreigende staking gemerkt, maar achter de schermen van het drukbezochte Toverland-evenement rommelt het al een tijdje. Productiemedewerkers zijn van mening dat er niet naar hen geluisterd wordt en dat het management te weinig aandacht heeft voor hun werkomstandigheden. Wat ook meespeelde, was het onvrijwillige en plotselinge vertrek van een productie-assistente, een dag vóór de laatste Halloween Night.



In gesprek

Een woordvoerster van Toverland noemt de kwestie in een reactie "een interne aangelegenheid". Ze wil er daarom niet inhoudelijk op ingaan. "Wij zijn of gaan hierover met de betrokkenen in gesprek. Wij hebben altijd het beste met onze medewerkers voor." Dat de laatste Halloween Night aan een zijden draadje hing, wordt niet bevestigd of ontkend.