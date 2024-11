Efteling

Video: Efteling presenteert nieuwe versie van theatervoorstelling A Wonderful Wintertime

De Efteling heeft de muzikale theatershow A Wonderful Wintertime vernieuwd. Net als de afgelopen twee jaar kunnen bezoekers kijken naar Meneer en Mevrouw Tijd die winterse liedjes ten gehore brengen. Dit keer krijgt het publiek een nieuw nummer voorgeschoteld.

Het gaat om een variant op de Franse chanson Non, Non, Rien N'a Changé van Les Poppys (1971), met een Nederlandse tekst. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een windeffect. A Wonderful Wintertime is te zien in het Carrouseltheater, onderdeel van het Carrouselpaleis.

Meneer en Mevrouw Tijd zijn de hoofdrolspelers van de theatershow Caro, die tegen betaling te zien is in het Efteling Theater. De act in het Carrouseltheater is wel gratis toegankelijk. De start van de Winter Efteling ging ook gepaard met twee volledig nieuwe producties: Pardijns Meedein Festijn en Een Avond met Heks.