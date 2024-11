Efteling

Video: Heks vertelt haar kant van het verhaal in nieuwe Efteling-show vol humor

Een nieuwe show in het Sprookjesbos van de Efteling werkt op de lachspieren. In de voorstelling Een Avond met Heks vertelt de hoofdrolspeelster op geheel eigen wijze waarom ze verstoten is door de andere bewoners. Dat gepaard met een hoop grollen en parodieën op bekende liedjes.

Heks brengt achtereenvolgens eigen versies ten gehore van All By Myself van Eric Carmen, Dr. Bernard van Bonnie St. Claire, Sexy Als Ik Dans van Nielson, Oops!…I Did It Again van Britney Spears, Telkens Weer van Willeke Alberti en The Winner Takes It All van ABBA.

Het liedje Alberti heeft een Efteling-link: dat nummer werd gecomponeerd door wijlen Ruud Bos, voormalig huiscomponist van het attractiepark. Heks maakt duidelijk dat ze deze winter op zoek is naar een beetje warmte en liefde. Ze vist naar complimentjes en benadrukt dat ze eigenlijk geen vlieg kwaad doet.



Pinautomaat

Ook begint het beruchte sprookjesfiguur over "magic mushrooms", tot hilariteit van het publiek. Daarnaast zijn er anekdotes over onder meer Holle Bolle Gijs - die ze naar eigen zeggen per ongeluk in een pratende prullenbak veranderde - en Ezeltje Strek Je - waar ze per abuis een geldpoepende pinautomaat van maakte.



De show eindigt met een verhaal over Hans en Grietje, die naar verluidt bij haar huisje aanklopten nét nadat ze het bouwwerk geïsoleerd had met spekjes, pannenkoeken en andere snoepjes. Toen hun ouders er lucht van kregen, beschuldigden ze Heks van kinderlokken. Er ontstond een ware heksenjacht.



Wolf

De Efteling koos voor een beproefd concept. Afgelopen zomer kreeg een andere slechterik al een podium om zijn kant van het verhaal te vertellen in Een Avond met Wolf. Een Avond met Heks is nog de rest van de Winter Efteling te zien. De voorstelling wordt afgewisseld met een reguliere Sprookjesboom-show over Koning Winter, die overdag op het programma staat.