Kermis

Kermisbezoeker gewond door botsing met pop in spookhuis

Een bezoeker van een kermis in Duitsland is gewond geraakt tijdens een ritje in een spookhuis. Door een mechanisch defect botste een karretje van de spookattractie Geisterstadt tegen een decorstuk aan. De passagiers raakte het obstakel en liep lichte verwondingen op, meldt de politie.

Het incident vond zaterdagavond rond 22.00 uur plaats bij de Allerheiligenkirmes in Soest. Na afloop bleef de attractie gesloten. Volgens de exploitant van het spookhuis werd het euvel veroorzaakt door een kapot onderdeel.

Als gevolg daarvan reed de gondel sneller dan gewoonlijk en vond er een botsing plaats. Het slachtoffer kreeg daarbij een klap van een pop. Na het oplossen van het probleem heeft keuringsinstantie TÜV de attractie zondagochtend opnieuw geïnspecteerd en goedgekeurd.



Molen

Geisterstadt, gebouwd door fabrikant Mack Rides, stamt uit 1954. Tot 2010 heette de attractie Geistermühle. De molen waar het spookhuis destijds naar vernoemd werd, is vandaag de dag nog steeds zichtbaar. Een ritje duurt zo'n twee minuten.