Efteling

Foto's: Pjotr blijft de ster van de Winter Efteling, ook op souvenirgebied

De start van de Winter Efteling gaat gepaard met de introductie van een heleboel nieuwe souvenirs. Het attractiepark is sinds deze week gehuld in wintersferen. Dat is ook goed te merken in de winkels en bij souvenirkramen, waar Carnaval Festival-sneeuwpop Pjotr wederom een prominente rol heeft gekregen.

Hij ontpopte zich de afgelopen jaren als de officieuze mascotte van de Winter Efteling. Het aantal Pjotrs op en rond Carnaval Festival stijgt ieder jaar. Dit jaar staat hij pontificaal op de papieren parkplattegrond van het winterseizoen.

De Efteling presenteerde ook een nieuwe Pjotr-knuffel en een pin met een grote en een kleine Pjotr. Verder kwamen er Pjotr-truien, waaronder een foute kersttrui die in het teken staat van de sneeuwman.



IJskristallen

Daarnaast zijn in de Efteling verschillende nieuwe kerstboomhangers verkrijgbaar, in verschillende stijlen. De rest van het winterse souveniraanbod bestaat onder meer uit truien met ijskristallen.