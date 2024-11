Efteling

Video: Efteling laat Pardijn dansen op operamuziek in nieuwe show

Een nieuwe muzikale show in de Winter Efteling staat in het teken van operamuziek. Toeschouwers zien mascotte Pardijn dansen op verschillende opera- en operetteklassiekers, die ten gehore worden gebracht door de twee personages Tenor Dore Mifaso en Soremila de Sneeuwsopraan.

De voorstelling met de naam Pardijns Meedein Festijn duurt ruim een kwartier. Het optreden vindt plaats onder een overkapping op de Warme Winter Weide. Na enkele minuten wordt Pardijn als eregast op het podium gehaald, vergezeld van een hofdame.

Pardijn praat niet. Voor verschillende liedjes is een nieuwe tekst bedacht, bijvoorbeeld "Koning Winter is weer in het land" op het refrein van Funiculì Funiculà, een Napolitaans volkslied 1880.



Symbolica

Verder klinken er enkele Efteling-nummers: de melodie van Symbolica en de dodendans uit Danse Macabre. Pardijn neemt afscheid met het lied Time To Say Goodbye, waarbij de zangers en de mascotte zwaaien met blauwe doeken. Er dwarrelt dan ook sneeuw naar beneden.