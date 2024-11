Pleasure Beach Resort

Directrice van Engels pretpark trapt in satirisch nieuwsbericht: 'Dit is volslagen onzinnig'

De directrice en eigenaar van een groot Engels pretpark heeft moeite om satire en realiteit van elkaar te onderscheiden. Amanda Thompson, de bazin van attractiepark Pleasure Beach in Blackpool, reageert online bloedserieus op een satirisch nieuwsbericht. Het gaat ontgaat haar dat ze met een parodie-account te maken heeft.

Thompson deelt een bericht van de Engelstalige X-pagina Fun Amusement Ride Trivia. Daarin wordt geschreven dat de iconische achtbaan The Big One in Pleasure Beach binnenkort permanent sluit. Het is een knipoog naar onbevestigde geruchten over de sluiting van achtbaan Kingda Ka in het Amerikaanse pretpark Six Flags Great Adventure.

Hoewel Fun Amusement Ride Trivia het pretparkequivalent is van De Speld, neemt Thompson het bericht bloedserieus. "Dit is volslagen onzinnig", reageert ze in een woedende post. "Ik heb geen idee waar je dit nepnieuws vandaan haalt. Zou graag horen welk personeel je dit verteld heeft...! Werken ze überhaupt wel voor ons?"



Handtekening

De directrice heeft duidelijk niet de moeite genomen om andere berichten op het account te bekijken. Daarin wordt onder meer gemeld dat de ontwerper van de achtbaan Hyperia elke ochtend zijn handtekening op de baan moet zetten voordat de attractie open mag.



Ook valt te lezen dat een attractiebouwer speciale achtbaantreinen heeft ontwikkeld voor de Verenigde Arabische Emiraten: ruimte tussen de stoelen zou ervoor moeten zorgen dat mannelijke passagiers geen homoseksuele gevoelens voor elkaar kunnen krijgen.