Efteling

Ook broertje van de Bob is nu dicht: einde voor originele sleeën uit de Efteling

De originele bobslee-karretjes uit de Efteling hebben hun laatste rondjes gemaakt. Het Amerikaanse pretpark Six Flags Over Texas neemt afscheid van La Vibora, de laatste nog overgebleven bobslee van attractiebouwer Intamin ter wereld. De achtbaan had een belangrijke connectie met de Efteling.

De Bob opende in 1985. Twintig jaar later, in 2005, liet de Efteling nieuwe voertuigen produceren voor de attractie. De oude sleeën zijn echter niet verloren gegaan: die verhuisden naar Texas, waar ze tot begin deze maand gebruikt werden bij La Vibora.

Daar kregen de karretjes wel een nieuw kleurenschema, maar verder bleef het uiterlijk gelijk. Met de sluiting van de bobslee verdwijnt dus ook een stukje Efteling-geschiedenis.



Onhaalbaar

Zoals bekend werd de Bob in 2019 gesloopt om plaats te maken voor familieachtbaan Max & Moritz. De bobslee kampte al geruime tijd met hardnekkige technische mankementen. Het bleek voor de Efteling en fabrikant Intamin onhaalbaar om de bobslee operationeel te houden.



Efteling-baas Fons Jurgens mist de Bob nog steeds, vertelt hij in een aflevering van de Looopings Podcast. "Persoonlijk was ik groot fan van de bobbaan", aldus de directeur. "Ik vond de bobbaan echt een onderscheidende attractie. En wij waren één van de laatsten die deze originele Bob hadden en ook in de lucht hebben weten te houden."



Achtertuin

De beslissing om de attractie te slopen, werd dan ook "met veel pijn in het hart" genomen. "Dat was heel erg jammer omdat je daar ook niet iets vergelijkbaars voor terug kon zetten." Jurgens wordt nog wel dagelijks herinnerd aan de bob: één van de sleeën van de nieuwe generatie staat in zijn achtertuin.