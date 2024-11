Efteling: Danse Macabre

Afgebroken beeldje in wachtrij Danse Macabre verwijst naar oud-Efteling-prominent

Een voormalige Efteling-prominent heeft zijn eigen eerbetoon gekregen bij Danse Macabre. In de wachtrij voor het spookspektakel passeren bezoekers een afgebroken monniksbeeldje met de tekst "Broeder Gerardus" eronder. Het is een verwijzing naar een oud-voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling, de eigenaar van het attractiepark.

Gerardus is een doopnaam van Gerd Leers (73), die tussen 2018 en 2023 stichtingsvoorzitter was. Zijn volledige naam luidt Gerardus Bernardus Maria Leers. Van 2007 tot en met 2010 vervulde Leers al de rol van Efteling-bestuurslid. Enkele jaren later keerde hij terug als voorzitter.

We kennen Leers ook als voormalig minister voor Immigratie en Asiel en oud-burgemeester van Maastricht. Vorig jaar nam hij afscheid van Stichting Natuurpark de Efteling. Hij werd opgevolgd door Hans Janssen, burgemeester van de Brabantse gemeente Oisterwijk.



Jeroen Verheij

Een ander monniksbeeldje bij Danse Macabre werd ook gebaseerd op een Efteling-bekendheid. Op een pilaar bij de ingang van de attractie staat een beeld van een monnik zonder gezicht, met een lang gewaad aan. Voor het decorstuk, afkomstig uit de 3D-printer, stond niemand minder dan Efteling-ontwerper Jeroen Verheij model.