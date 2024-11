Efteling

Bizar: Langnek en Efteling-bord duiken op in Chinees attractiepark

Heeft Efteling-bewoner Langnek familie in China? Een Chinees pretpark blijkt verschillende onderdelen uit de Efteling gekopieerd te hebben. Op social media doken foto's op van een namaak-Langnek én een replica van het entreebord van het Sprookjesbos. Ze staan in Quancheng Euro Park, gelegen in de provincie Shandong.

De vervaagde kleuren verraden dat de decorstukken al een tijdje in het park te vinden zijn. Ze werden opgemerkt door gebruikers op X. Eén van hen, een Chinese pretparkfanaat, poseert bij het sprookjesfiguur met een Efteling-trui aan. "Normaal gesproken lach ik als ik Disney-plagiaat zie, maar van Efteling-plagiaat raak ik onder de indruk", luidt het commentaar.

Europa-Park

Quancheng Euro Park opende in 2014. Eén van de themagebieden heet Dutch Town. In totaal telt het park negen achtbanen, waaronder een kopie van Blue Fire uit Europa-Park. In een 4D-bioscoop draaien animatiefilms met de mascottes van Europa-Park. Andere onderdelen zijn afgekeken van Disney. Zo vormt een klassiek Disney-kasteel een grote blikvanger.



Het is niet voor het eerst dat Quancheng Euro Park inspiratie haalt uit Kaatsheuvel. In 2018 verschenen al beelden van imitaties van de Raveleijn-poort en een toren van pannenkoekenrestaurant Polles Keuken. Een Efteling-woordvoerder liet destijds weten dat er geen juridische stappen ondernomen zouden worden.