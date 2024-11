Attractiepark Toverland

Grimeurs Toverland leggen uit protest het werk neer: acteurs Halloween niet op tijd klaar

De grimeurs van de Halloween Nights in Toverland hebben zaterdagavond uit protest het werk neergelegd. Dat melden verschillende betrokkenen aan Looopings. Vanwege onvrede over de hoge werkdruk en een onbetaalde pauze besloten de make-up-artiesten net voor aanvang van het evenement hun werkzaamheden op te schorten.

Toverland huurt een groep grimeurs in om ervoor te zorgen dat de honderden scare actors elke avond worden getransformeerd tot monsters, met behulp van bijvoorbeeld schmink, applicaties en pruiken. Het arbeidsconflict draait om een pauze van drie kwartier, die wordt ingehouden van de vergoeding.

In de praktijk kunnen de grimeurs echter nauwelijks pauze houden, waardoor ze in die tijd gratis aan het werk zijn en een deel van hun inkomsten mislopen. Zaterdag, tijdens de laatste Halloween Night van het seizoen, was voor de medewerkers de maat vol. De spontane staking bleef niet zonder gevolgen.



Fiesta de los Muertos

Omdat er niet genoeg acteurs klaarstonden, bleef lang de vraag of de openingsshow en de parade konden doorgaan. Uiteindelijk vond de wel parade plaats, maar met opvallend weinig figuren. Sommige themazones, waaronder Fiesta de los Muertos en Cirque, werden noodgedwongen vertegenwoordigd door een handjevol personages.



Later zijn alle resterende acteurs alsnog gegrimeerd en in de verschillende zones en spookhuizen verschenen. Een woordvoerster laat aan Looopings weten dat de situatie intern goed onderzocht zal worden. Ze gaat niet in op de inhoud van het conflict.



Juiste omstandigheden

"Tijdens de Halloween Nights wordt er door onze grimeurs hard gewerkt om de scare actors op hun best uit te laten zien", zegt de voorlichtster. "Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Toverland zijn werk kan doen onder de juiste omstandigheden."



In oktober en november stonden in totaal dertien Halloween Nights op de planning. Die werden steeds om 18.00 uur afgetrapt met een show en een parade. De spookhuizen Now You're Mine, Maison de la Magie en The Dollhouse gingen al tussen 15.00 en 17.00 uur open.