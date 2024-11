Efteling

Oeps: toestel in Efteling-speeltuin omver gewipt

Iemand heeft kennelijk iets te hard gewipt in een speeltuin in de Efteling. De kleurrijke clownswip in het Kleuterhof, gelegen naast Vogel Rok, is losgeraakt van de grond en vervolgens omgevallen. Dat blijkt uit foto's van een voorbijganger. Efteling-medewerkers staan om het speeltoestel heen.

De wip, in de vorm van een lachend clownsgezicht met een muts, staat sinds 1994 in de Efteling. Het onderdeel is normaal gesproken bevestigd aan de ondergrond. Toch heeft een bezoeker het ogenschijnlijk voor elkaar gekregen om de wip af te breken.

De speeltuin onderging begin dit jaar nog een grote renovatie, waarbij nagenoeg alle speelelementen, inclusief de wip, afgebroken werden voor groot onderhoud. Sinds afgelopen voorjaar is het speelgebied weer compleet.