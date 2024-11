Walibi Belgium

Walibi Belgium: vier attracties krijgen nieuw thema in 2025

Walibi Belgium geeft meerdere attracties volgend jaar een nieuw thema. Ter gelegenheid van de komst van themagebied Dock World ondergaan vier bestaande attracties een metamorfose: lanceerachtbaan Psyké Underground, boomstambaan Flash Back, bootjescarrousel Dragon Boat en theekopjesmolen Salsa Y Fiesta.

Om ervoor te zorgen dat ze bij het nieuwe haventhema van de zone passen, worden verschillende thematische wijzigingen doorgevoerd. Dat heeft algemeen directeur Jean-Christophe Parent zaterdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met abonnementhouders. Hij liet ook ontwerpen zien.

Drie van de vier attracties veranderen van naam. Zo heet Psyké Underground vanaf volgend jaar Turbine. Een knipoog naar het verleden: die term werd ook al gebruikt tussen 1999 en 2012. In het nieuwe logo is de slogan "Abandoned for reason" zichtbaar.



Krab in blik

Dragon Boat krijgt de titel Stormy. Draken maken daar plaats voor klassieke vissersboten met een boei in het midden. Salsa Y Fiesta komt in het teken te staan van krab in blik, onder de noemer Tous en Boîte.



Hoogtepunt van Dock World wordt een nieuwe familieachtbaan met lanceringen van de Duitse fabrikant Gerstlauer, waarvan tijdens de bijeenkomst voor het eerst een onride-video getoond werd. Het pretpark hult zich nog in stilzwijgen over de naam.



Souvenirwinkel

De uitgangen van de coaster en van Turbine en Flash Back komen straks uit in een grote souvenirwinkel, gelegen in de hal Cannery Factory. Verder realiseert Walibi een bijpassend restaurant: Hungry Sharky.