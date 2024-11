Walibi Belgium

Afgebroken achtbaan Walibi Belgium keert toch niet meer terug

Walibi Belgium gaat de verdwenen rollercoaster La Coccinelle toch niet opnieuw opbouwen. Bij de sluiting, in de zomer van 2017, gaf men aan dat de kinderachtbaan op een later moment elders in het pretpark zou terugkeren. Die plannen gaan niet door, meldt directeur Jean-Christophe Parent.

La Coccinelle - De Keverbaan in het Nederlands - was eerder te vinden op de huidige locatie van familieachtbaan Tiki-Waka, tegenover darkride Challenge of Tutankhamon. De klassieke attractie uit 1999 had een plekje moeten krijgen in de buurt van houten achtbaan Loup-Garou.

Daar zou de attractie een New Orleans-thema krijgen. De afgelopen jaren bleef het stil rond La Coccinelle. Dat had een reden, vertelde directeur Parent afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst voor abonnees. Er zijn vandaag de dag geen plannen meer om de coaster nieuw leven in te blazen.



Festival World

De beslissing heeft grotendeels te maken met schade die ontstond bij een grote overstroming in 2021. Walibi is nog wel van plan om het gebied rond Loup-Garou aan te kleden in New Orleans-sferen, onder de noemer Festival World. De houten achtbaan zal vermoedelijk binnen afzienbare tijd een renovatie ondergaan.