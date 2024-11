Nieuws

Pepernotenfabriek in Harderwijk moet uitgroeien tot toeristische attractie met achtbaan

Pepernotenfabrikant Van Delft droomt van een eigen pepernotenattractie. Een fabriek in Harderwijk moet uitgroeien tot een toeristische trekpleister, inclusief een echte achtbaan. Directeur Oscar de Lange liet zich naar eigen zeggen inspireren door het verhaal van Sjakie en de Chocoladefabriek.

De Lange licht zijn plannen toe in gesprek met het AD. In de buurt van het Dolfinarium moet een kasteelachtig industrieel pand komen te staan, waar bezoekers het productieproces van een pepernoot "op spectaculaire wijze" kunnen ervaren. De voorlopige naam: Van Delft Experience Factory.

"Onder meer via achtbanen in een pepernootkarretje worden bezoekers langs chocoladevijvers geleid", zegt de directeur. "Ook kan de historie van 's werelds oudste koekje op een Disney-achtige manier worden beleefd. Daarnaast is er thematische horeca gepland en een pepernotenhotel."



Enthousiast

De initiatiefnemer ziet pepernoten als een "prachtig stuk oer-Hollands erfgoed". Of het ambitieuze plan zal slagen, is afwachten. Volgens De Lange gemeente is de gemeente "zeer enthousiast". Maar het consortium dat over het terrein gaat, heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.



Het concept lijkt op een idee dat eerder gepresenteerd werd door chocolademerk Tony's Chocolonely. Dat bedrijf was van plan om in Zaandam een eigen chocoladefabriek te bouwen, ook met een achtbaan. Vanwege een gebrek aan investeerders ging het project van 120 miljoen euro enkele jaren geleden roemloos ten onder.