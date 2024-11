Disneyland Paris

Goede plek bij kerstparade Disneyland Paris? Vanaf 21 euro persoon

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen vanaf dit weekend bijbetalen voor een goede plek bij kerstparade Mickey's Dazzling Christmas Parade. Wie verzekerd wil zijn van een goed zicht krijgt de kans om een staplaats te reserveren. Dat kan vanaf 21 euro per persoon.

Disneyland biedt al langer betaalde plekken aan bij theatershows, parades en vuurwerkspektakels. Nu is die optie er ook voor de kerstparade. Dat kan aardig in de papieren lopen: een gezin met twee volwassen en twee kinderen is in dit geval bijvoorbeeld 84 euro kwijt, bovenop de entreeprijs.

De optie kan geboekt worden via de officiële Disneyland-app. Het initiatief is bedoeld "als extra mogelijkheid voor gasten die hun bezoek graag willen verbeteren en personaliseren", zegt Disney er zelf over. "De parade blijft gratis voor mensen met een regulier entreebewijs."



Central Plaza

De vip-locatie bevindt zich op Central Plaza, bij het kasteel van Doornroosje. Mickey's Dazzling Christmas Parade is tijdens het kerstseizoen de dagelijkse vervanger van Disney Stars on Parade. In het Frans wordt de productie Mickey et sa Parade Etincelante de Noël genoemd.



De stoet, bestaand uit vijf wagens, ging in 2021 in première. Disneyland Paris viert nog Kerstmis tot en met maandag 6 januari.