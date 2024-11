Alton Towers Resort

Alton Towers schrapt afdeling met decorbouwers: tientallen banen op de tocht

Het Engelse pretpark Alton Towers is van plan om een speciale afdeling met decorateurs en vormgevers op te heffen. Om kosten te besparen wil het attractiepark het bouwen van thema-elementen voortaan volledig uitbesteden. Dat betekent het einde voor een vestiging van Merlin Magic Making (MMM) nabij het park.

Alton Towers is eigendom van de groep Merlin Entertainments. Dertig MMM-medewerkers dreigen medio december ontslagen te worden, blijkt uit een rapport ingezien door nieuwssite StokeonTrentLive. Het gaat onder meer om projectmanagementteams en mensen werkzaam in de werkplaats voor decoraties.

"Vanwege de huidige uitdagingen in de sector erkent Merlin de noodzaak om efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen", valt te lezen in een verklaring. "Na een strategische evaluatie zijn we tot de conclusie gekomen dat onze huidige decorfaciliteit niet langer voldoet aan toekomstige behoeften."



Niet haalbaar

Er zouden "aanzienlijke investeringen" nodig zijn voor een upgrade. Dat is echter niet haalbaar, zegt Merlin. "Het uitbesteden van de productie van decors past bij onze wereldwijde strategie. We richten ons op het opbouwen van kosteneffectieve samenwerkingsverbanden met externe leveranciers om aan de vraag te voldoen."



Alton Towers en Merlin Entertainments zijn berucht om bezuinigingsmaatregelen. Er wordt de laatste tijd veel beknibbeld op onderhoud. Attracties blijven soms geruime tijd gesloten om operationele kosten te besparen of omdat er geen geld is voor noodzakelijke werkzaamheden.