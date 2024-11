Disneyland Paris

Kerstboom gemaakt van drones: vernieuwde droneshow Disneyland Paris heeft kerstthema

Disneyland Paris viert Kerstmis met een nieuwe versie van de droneshow Disney Electrical Sky Parade. Tijdens kerstseizoen Disney Enchanted Christmas kunnen bezoekers kijken naar een kerstvariant op het avondspektakel, mits de weersomstandigheden het toelaten.

Na de gebruikelijke scènes uit de originele voorstelling volgt een aparte sequentie met een ijskristal, een kleurrijke boog, sneeuw boven het kasteel, een gigantische kerstboom en de Kerstman die cadeautjes komt brengen vanuit zijn arrenslee.

Eerder was er ook al een speciale halloweenversie van de show. Voor alle droneproducties in Disneyland Paris is de Franse leverancier Dronisos verantwoordelijk. De kerstperiode duurt tot en met de kerstvakantie. In januari 2025 gaat een nieuw avondshow in première waar ook drones in voorkomen: Disney Tales of Magic.