Efteling

Efteling-vlogger klaagt over dramatische staat Fata Morgana: 'Het is verschrikkelijk'

Fata Morgana in de Efteling wordt geteisterd door defecten en mankementen. De oosterse boottocht kampt momenteel met opvallend veel technische problemen, verzucht Efteling-vlogger Niels Kooyman in een reportage op YouTube. Daardoor is de darkride uit 1986 een schim van wat de beleving hoort te zijn.

Kooyman deelt al enkele jaren wekelijks updates uit het attractiepark. Nooit eerder zag hij Fata Morgana in zo'n bedenkelijke staat, vertelt hij. "Binnen in Fata Morgana: het is echt verschrikkelijk. Ik denk niet dat het er ooit zó slecht bij gelegen heeft." In de video somt de youtuber vanaf minuut 27 op wat er allemaal kapot is.

In meerdere scènes staan in het oog springende animatronics stil. Zo gebeurt er niets met een bedelaar, een vrouw met een waterkruik, een wachter bij een kanon en een verdrinkende gevangene. Een fluitspeler werd weggehaald en de cipier bij de gevangenis zegt niks meer.



Kantelende kamer

En de iconische muziek van componist Ruud Bos? Die doet het eigenlijk helemaal niet meer, merkte Kooyman. Wie goed oplet, kan op de achtergrond nog zachtjes een melodietje ontwaren. "Je hoort 'm bijna niet." De finale van de vaartocht stelt op dit moment ook weinig voor: een stroboscoopeffect ontbreekt, de kantelende kamer kantelt niet en één van de ogen in de enorme dierenkop staat uit.



Reus Djinn hoort de pilaren van de schatkamer heen en weer te schudden, maar dat element doet het al jaren niet meer. Hetzelfde geldt voor een grote rotsdeur. Ook misteffecten ontbreken. Kooyman hoopt dat de Efteling er snel iets aan kan doen. "Het is echt verschrikkelijk, maar gelukkig gaat de Fata Morgana bijna in onderhoud."



Indroevig

Op de onderhoudskalender staat dat de attractie gesloten zal zijn tussen maandag 11 en vrijdag 22 november. "Laten we hopen dat ze echt gaan kijken naar al deze defecten, want het is in- en indroevig." Achter de schermen worden ondertussen plannen gemaakt voor een zeer grote onderhoudsbeurt, maar die werkzaamheden laten nog op zich wachten.