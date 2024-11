Spoorwegmuseum

Spoorwegmuseum mag buitenterrein vernieuwen: buurtbewoners verliezen rechtszaak

Het Spoorwegmuseum in Utrecht mag doorgaan met het vernieuwen van het buitenterrein. Buurtbewoners hadden een rechtszaak aangespannen omdat ze vrezen voor meer geluidsoverlast en het verdwijnen van bomen, maar ze hebben ongelijk gekregen. De toeristische attractie voldoet aan alle regels en een vergunning is terecht verleend.

Vorig jaar was het museum nog goed voor 495.000 bezoekers. Op het achterterrein worden verschillende objecten verplaatst. Verder realiseert men een geluidsscherm, speeltoestellen en een brug. In het gebied is ook een kindertreintje aanwezig, de Jumbo Express. Daarvan wordt het spoor verlegd. Twee bomen krijgen een andere plek.

Door de aanpassingen rijdt het treintje straks vlak langs de achtertuin van omwonenden. Onwenselijk, vinden de buren, die naar de rechter stapten. "Eisers stellen dat sprake is van een rommelige inrichting van het terrein, dat de omwonenden hinder ervaren en dat de omwonenden onvoldoende bij de uitvoering worden betrokken", valt te lezen in de uitspraak.



Monument

Men beweerde ook dat een bebouwingspercentage wordt overschreden, dat het achterterrein een monument is in een beschermd stadsgezicht en dat het laten rijden van de Jumbo Express in strijd is met het bestemmingsplan. De rechter heeft alle bezwaren van tafel geveegd.



Een woordvoerder van het Spoorwegmuseum zegt blij te zijn met de uitspraak. Hij benadrukt dat er verschillende bijeenkomsten zijn geweest waarin de plannen werden voorgelegd aan de buurt. Naar aanleiding daarvan zijn meerdere aanpassingen gedaan. Het management vindt het jammer dat "een klein aantal buren" niet overtuigd kon worden.