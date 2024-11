Kermis

Auto rijdt door mensenmassa op Duitse kermis: twee gewonden

Twee bezoekers van een Duitse kermis zijn gewond geraakt nadat een auto door een menigte heen reed. Dat gebeurde donderdagavond op de Allerheiligenkirmes in Soest, gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Volgens de autoriteiten was van een terroristische aanslag geen sprake. De slachtoffers, twee personen van 48 en 26 jaar, probeerden de auto tot stilstand te brengen. Daarbij liepen ze lichte verwondingen op.

De chauffeur, een 36-jarige Iraniër in een Audi TT, zou onder invloed van verdovende middelen zijn geweest. Wat hij precies had gebruikt, wordt nog onderzocht. Na afloop stapte de man uit en wilde hij weglopen. Niet veel later kon de bestuurder aangehouden worden.



Miljoen bezoekers

De jaarlijkse Allerheiligenkirmes begon woensdag en duurt nog tot en met zondag. In de historische binnenstad van Soest staan ruim driehonderd attracties en kramen, verspreid over zo'n 50.000 vierkante meter. Jaarlijks verwelkomt het evenement ongeveer een miljoen bezoekers.