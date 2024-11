Efteling

Video: Aquanura met een Zachte G terug in de Efteling, inclusief nieuwe omroep

In de Efteling is de komende tijd weer de Guus Meeuwis-versie van watershow Aquanura te zien. Voorlopig staat elke avond Aquanura met een Zachte G op het programma, waarin Efteling-melodieën worden afgewisseld met hits van de Brabantse volkszanger. Ter gelegenheid van de comeback kwam er ook een nieuwe omroep.

De stem van Arnoud Schellenberg, oud-presentator van Efteling Kids Radio, werd vervangen door die van radio-dj, podcastmaker en Efteling-fan Domien Verschuuren. In plaats van "dames en heren, meisjes en jongens" en "ladies and gentlemen, girls and boys" wordt het publiek nu aangesproken met "beste gast" en "dear guest".

"Over vijf minuten zal Aquanura beginnen", zegt Verschuuren bijvoorbeeld, gevolgd door een Engelse vertaling. De Efteling heeft de afgelopen weken opvallende wijzigingen doorgevoerd in de Aquanura-vijver: de vier kikkers kwamen op een verhoging te staan, met een enorme lantaarn erachter.



Programmeren

Deze 8 meter hoge Bakens van Licht worden uiteindelijk gebruikt tijdens een volledig nieuwe versie van het fonteinenspektakel, die in het winterseizoen in première gaat. Op dit moment is de Efteling nog druk met het programmeren van de show. Er komen geen vuureffecten meer in voor.