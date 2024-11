Walibi Holland

Bright Nights in Walibi Holland dit jaar met schaatsbaan, vuurwerk, nieuwe shows en meer attracties

Walibi Holland investeert in winteropenstelling Bright Nights. Het kerstevenement keert dit jaar terug voor een derde editie, met verschillende nieuwe onderdelen. Zo komt er voor het eerst een schaatsbaan. Ook zorgt men voor een nieuw showprogramma, waarbij de winterse avonden worden afgesloten met vuurwerk.

Parkdeel Zero Zone, met attracties als rollercoaster Lost Gravity, is voor het eerst onderdeel van Bright Nights. Looopings kon in september al melden dat er plannen waren om de achtbaan 's winters open te stellen. Na zonsondergang zal de attractie het decor zijn van een lasershow.

Bij de start van Bright Nights in 2022 zei Walibi-directrice Mascha Taminiau nog dat bewust werd gekozen om cliché-elementen als een schaatsbaan weg te laten. "Nee. Wij zijn Walibi", zei ze toen. "Wij gaan lekker over de top met entertainment en licht." Daar moet het park nu op terugkomen: dit jaar kan er toch geschaatst worden.



Projecteren

Themadeel Zero Zone zal een ijsbaan huisvesten. Het huren van schaatsen is gratis. Verderop in het gebied komt een speciale camera te staan die dansbewegingen van bezoekers met lasers kan projecteren op een gebouw. Daarnaast wordt Santa's Workshop verplaatst naar Zero Zone.



Op hoofdpodium Main Stage zijn twee nieuwe voorstellingen te zien. Overdag staat Walibi's Coolest Friends-Fest op het programma, waarin ijskoninging Lies Diepvries de Kerstman weg wil sturen. De show Light up the Night vormt 's avonds de finale. Walibi noemt het "een muzikaal en visueel spektakel".



Speed Tree Decorating

"Geniet van een vette licht- en lasershow op winterwarme tonen, met als kers op de taart verwarmend vuurwerk." Verder keren diverse elementen terug, waaronder straatentertainment, lasergamen, Speed Tree Decorating en knoppen die lichteffecten activeren.



Het winterse attractieaanbod wordt flink uitgebreid. Vorig jaar bleven naast Lost Gravity ook frisbee The Tomahawk, treintje Walibi Express, kinderachtbaan Drako, enterprise G-Force, waterbaan Crazy River en watergevecht Splash Battle dicht. Dit keer zal alleen Splash Battle niet geopend zijn. Andere attracties blijven operationeel zolang de weersomstandigheden het toelaten.



Eat My Dust

Bij verschillende attracties wordt gebruikgemaakt van extra lichteffecten: Space Shot, Speed of Sound, Eat My Dust, Le Tour des Jardins, Condor, Untamed, Tequila Taxi's en Merlin's Magic Castle. Oldtimerbaan Le Tour des Jardins heet tijdelijk Tour de Noël. De botsauto's van Tequila Taxi's gaan door het leven als Christmas Taxi's.



Bright Nights vindt plaats op elf dagen tussen zondag 22 december en zondag 5 januari. Het park is dicht op 24, 25 en 31 december en 1 januari. Tickets kosten online tijdelijk 29,50 euro per persoon in plaats van het reguliere tarief van 43,50 euro. Die actie loopt tot en met zondag 24 november.