The Horror Zone

Foto's: dit is de 2024-editie van griezelevenement The Horror Zone

The Horror Zone is weer geopend. Een terrein in het Brabantse dorpje Bosschenhoofd wordt op zes avonden in november overgenomen door scare actors, voor een griezelspektakel met spookhuizen, een scare zone en een walkthrough. Dit jaar staat het evenement in het teken van buitenaardse wezens.

Bezoekers maken kennis met de bewoners van de Amerikaanse plaats Huckabay, waar een mysterieuze militaire basis gevestigd is. Daar vinden geheimzinnige experimenten plaats. Een fotoreportage van Looopings brengt de verschillende belevingen in beeld.

Ze heten Crashsite 73, Fort Texas Sunshine, Madame Julie's Hippie Hideout, McFerguson Meat Factory Takeover en The Golden Lady. De adviesleeftijd is 16 jaar en ouder. The Horror Zone wordt gerund voor vrijwilligers. Tickets zijn verkrijgbaar via de site van het event en via Social Deal. De reguliere entreeprijs bedraagt 27,95 euro.