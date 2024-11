Efteling

Na succes bij Droomvlucht wil de Efteling inzetten op meer virtuele wachtrijen

Bezoekers van de Efteling kunnen binnen afzienbare tijd kiezen voor virtuele wachtrijen. Dat verwacht Efteling-directeur Fons Jurgens. Na een succesvolle proef bij Droomvlucht worden plannen gemaakt om virtueel wachten op meer plekken in het park te implementeren. Niet als experiment, maar als een permanente toevoeging.

De Efteling is al jaren aan het experimenteren met virtuele wachtsystemen, waarbij bezoekers hun wachttijd buiten de rij doorbrengen. Op die manier hoeven ze nog maar kort in een fysieke rij te staan. Eerdere pilots bij de Python, Symbolica, De Oude Tufferbaan en Carnaval Festival verliepen stroef.

De virtuele wachtrij bij de Monorail in het Volk van Laaf was een bescheiden succes. Afgelopen zomer kon er virtueel gewacht worden bij Droomvlucht. Ondertussen bleef de reguliere wachtrij gewoon toegankelijk voor mensen die geen zin hadden in het plannen van een ritje. Dat concept werd opvallend goed ontvangen. Jurgens spreekt over "heel veel positieve spin-off".



Danse Macabre

Hij ziet dan ook mogelijkheden om virtuele wachtrijen een vast onderdeel te maken van een dagje Efteling, vertelt hij in een aflevering van de Looopings Podcast. "Als het aan mij ligt wel", antwoordt de directeur op de vraag of virtuele wachtrijen binnenkort een vaste waarde worden. Men overwoog ook om bij de nieuwe attractie Danse Macabre een virtuele rij te installeren. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.



"Virtueel wachten bij Droomvlucht is ons eigenlijk heel goed bevallen", aldus Jurgens. "Dat is eigenlijk het beste gegaan van alle pilots die we hebben tot nu toe hebben gedaan. En als wij eerder deze uitslag hadden gehad, dan kan ik wel zeggen dat er dan ook virtueel wachten bij Danse Macabre zou zijn geweest. Dus ja, je gaat het meer zien."



Lang geduurd

De Efteling-directeur benadrukt dat de fase van experimenteren wat hem betreft voorbij is. "Wij denken dat we hiermee goed op weg zijn. En dat heeft lang geduurd, maar het is wel een heel belangrijke ontwikkeling voor ons."



Wanneer kunnen we de eerste vaste virtuele wachtrijen verwachten? "We zijn daar nog niet helemaal. Maar ik denk dat het wel weer bij mijn functie hoort om dat wel te stimuleren." Het nieuwe Efteling-directielid Willem Roskam, verantwoordelijk voor technologie en innovatie, zal zich daar ook mee bezighouden. "Die gaat er zeker voor zorgen dat dat normaal gaat worden."