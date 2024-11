Efteling

Efteling wil komende jaren meer aandacht voor Volk van Laaf: 'Heeft dezelfde kracht als het Sprookjesbos'

De Efteling is van plan om de komende tijd meer aandacht te besteden aan de Laven. Dat vertelt algemeen directeur Fons Jurgens. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast, die komende week verschijnt, krijgt hij de vraag welke Efteling-attractie volgens hem onderschat wordt en meer aandacht verdiend. Zijn antwoord: het Volk van Laaf.

"Het Volk van Laaf heeft in potentie dezelfde kracht, vind ik echt, als het Sprookjesbos", aldus Jurgens. "Zeker als je erdoorheen loopt, als je kijkt naar de details, de knipogen die overal in zitten, ook wel de verhaallijn." De Efteling zou daar meer mee moeten doen, denkt de directeur. "Daar hebben we de afgelopen jaren weinig aandacht voor gehad."

De Efteling heeft de Laven de afgelopen jaren niet volledig aan hun lot overgelaten. Er vond regelmatig groot onderhoud plaats aan de huisjes. Bovendien werd afgelopen zomer een leegstaand gebouwtje - het Lurk en Limoenhuys - na ruim twintig jaar heropend, met een nieuwe bewoner.



Heel erg blij mee

Als het aan Jurgens ligt, blijft het daar niet bij. "Daar zijn we gewoon heel erg blij mee" zegt hij over de opknapbeurt van het Lurk en Limoenhuys. "Maar ik denk dat daar nog meer in zit dan dat er nu in zit. Die potentie zie ik zeker."



De afgelopen jaren was de Efteling nou eenmaal met andere zaken bezig, legt de directeur uit. "Wij hebben de focus echt gehad op Danse Macabre en het Efteling Grand Hotel. Dat zijn hele grote projecten geweest voor ons als Efteling, dus daar is wel heel veel tijd en aandacht naar gegaan."



Middellange termijn

Nu wordt het tijd om te filosoferen over de toekomst van het Volk van Laaf. Wordt het dorpje uitgebreid? Komt er een Laven-attractie? Of Laven-entertainment? Jurgens zegt nog niet aan welke zaken hij denkt. "Maar ik denk dat wij daar op middellange termijn zeker naar kijken, om een aantal aanpassingen te gaan doen in het Volk van Laaf."