Efteling

Efteling-directeur houdt Halloween buiten de deur, ondanks succes Danse Macabre

Ondanks het succes van Danse Macabre ziet de Efteling nog steeds niets in het organiseren van een eigen halloween-evenement. Dat vertelt Efteling-directeur Fons Jurgens in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast, die binnenkort verschijnt. Het spookspektakel blijkt enorm populair, maar dat zet de deur voor Halloween in Kaatsheuvel niet op een kier.

De Efteling heeft altijd geroepen dat het attractiepark ver weg zal blijven van Halloween. Tegelijkertijd laat men zien dat griezelig entertainment ook op een Eftelingse manier kan slagen. Zo liepen afgelopen week nog duistere monniken rond in de omgeving van Danse Macabre. In 2022 vond een speciale Spooknacht plaats met verschillende mystieke acts en duistere effecten, ter gelegenheid van de sluiting van het Spookslot.

De enthousiaste reacties op die initiatieven hebben directeur Jurgens niet op andere gedachten kunnen brengen. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik in deze wel echt een vrij sterke mening heb", zegt hij in de aflevering. "Ik vind het thema Halloween, zoals het tegenwoordig overal te zien is, écht niet bij de Efteling passen."



Europa-Park

Jurgens is in het verleden al uitgenodigd door de familie Mack om te kijken bij halloweenactiviteiten in het Duitse Europa-Park. Ook Andreas Andersen, de directeur van het Zweedse pretpark Liseberg, heeft de Efteling-baas aangespoord om de mogelijkheden van Halloween onder de loep te nemen.



"Fons, dat kunnen jullie dan ook bij de Efteling", werd er volgens Jurgens gezegd. "Maar ik heb echt niets gevonden waarvan ik denk: daar worden we enthousiast van, daar moeten we tijd en aandacht aan besteden." Jurgens blijft bij zijn standpunt. "Ik vind Halloween en de Efteling, zoals mensen het voor ogen hebben, niet passen bij de Efteling. En ik denk niet dat wij daar voorlopig nog iets mee gaan doen."



Romantisch griezelen

En Danse Macabre dan? Dat is "romantisch griezelen", legt de directeur uit. Er zijn echter geen plannen om er een evenement aan te koppelen. "Daar zal best links of rechts iets gebeuren, maar veel meer dan dit gaat het niet worden."