Efteling-directeur noemt groene Fabula-loods 'hoofdpijndossier': 'We hebben van alles geprobeerd'

Wat moet de Efteling doen met de enorme groene loods van 4D-bioscoop Fabula? Efteling-directeur Fons Jurgens zit met het kale bouwwerk in zijn maag, maar heeft de oplossing nog niet gevonden. Weghalen is zonde, vindt de Efteling-baas. En decoreren is niet alleen ontzettend duur, maar brengt ook andere nadelen met zich mee.

Jurgens wordt naar de kwestie gevraagd in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast, die komende week verschijnt. Vanuit sommige kamers van het nieuwe Efteling Grand Hotel zal de Fabula-loods goed zichtbaar zijn. Dat is uiteraard onwenselijk voor een chique en prijzig hotel dat juist adverteert met het sprookjesachtige uitzicht.

"Wij zijn binnen de Efteling druk bezig met immersieve gebieden en dat betekent wel dat het gebied geheel gedetailleerd en gethematiseerd moet zijn", vertelt Jurgens. "En we kunnen er eerlijk over zijn: die groene loods bij Fabula is dat niet."



Hoofdpijndossier

Zou de Efteling de groene bunker niet beter kunnen weghalen? "Dan halen we heel Fabula weg. Nou, ik denk niet dat we dat willen. En om eerlijk te zijn: het is gewoon een hoofdpijndossier. Wij hebben daar nog geen goede oplossing voor weten te vinden."



Er zijn de afgelopen jaren al wel initiatieven geweest om er iets aan te doen. "We hebben daar van alles al geprobeerd: door iets met schilderen te doen, door bomen ervoor te zetten... Maar wij hebben de oplossing eerlijk gezegd gewoon nog niet gevonden."



Miljoenen euro's

Veel Efteling-fans pleiten ervoor om de loods aan te kleden als rotspartij. Zij moeten zich realiseren dat zo'n project miljoenen euro's zou kosten. "Ja, dat is miljoenenwerk", aldus Jurgens. "En dan is ook weer vraag of daar juist díe rots moet verschijnen."



Het nadeel is dat zo'n rots dan ook zichtbaar is vanuit omliggende themadelen. Dat druist in tegen het idee achter immersieve gebieden, legt de directeur uit. "Het moet wel één thema zijn, zoals we het Huyverwoud hebben gemaakt. En dan is het even de vraag of daar dan specifiek die rots moet komen ontstaan. Dus we hebben gewoon de oplossing nog niet gevonden."



PandaDroom

Fabula opende in 2019 als de opvolger van PandaDroom uit 2002. Na het stopzetten van een samenwerking met het Wereld Natuur Fonds kwam er een nieuwe film over een beer en een eekhoorn, in samenwerking met Aardman Animations. Hoewel de film gemaakt werd voor de Efteling draait de productie inmiddels in pretparken en dierentuinen over de hele wereld.