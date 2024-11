Efteling

Efteling bevestigt: nieuwe invulling voor Raveleijn vanaf 2026

De Efteling bevestigt voor het eerst dat er plannen zijn om paardenshow Raveleijn te vernieuwen. In 2026 zorgt het attractiepark voor een andere invulling. Dat kan een volledig nieuwe show zijn, maar ook een ander soort beleving. Efteling-directeur Fons Jurgens vertelt erover in een aflevering van de Looopings Podcast, die vanochtend verscheen.

Eén ding is zeker: de Efteling wil vasthouden aan het verhaal van Raveleijn. "Het verhaal Raveleijn zal in ieder geval blijven bestaan", aldus Jurgens. "We zitten nu eenmaal in het kantoor Raveleijn, onderdeel van het dorp Raveleijn. Dus daar zal niet heel veel aan veranderen."

Men neemt na het aankomende seizoen wel afscheid van de bestaande productie. "Er komt een andere show", bevestigt de directeur. "En we zijn nu aan het kijken met wie en hoe we dat willen doen. Daar hebben we gelukkig ook nog wel even de tijd voor. Maar dat de huidige show anders wordt, daar kunnen we duidelijk over zijn. Dat is gewoon zo."



Walkthrough

Via Looopings kwamen eerder ook verhalen naar buiten over plannen voor een vervangende ervaring in de vorm van een walkthrough. Bezoekers zouden dan al wandelend door het verhaal van Raveleijn kunnen lopen, aan de hand van decors, effecten en acteurs. Jurgens ziet dat concept, bekend van het Franse themapark Puy du Fou, ook wel zitten.



Puy du Fou is de huidige producent van Raveleijn. Jurgens: "Ik ben heel groot voorstander van een walkthrough. Dus als je dan zegt: wat is jouw invloed of wat is de invloed van directie? Nou, ik ben echt heel enthousiast over het concept walkthrough zoals Puy du Fou het uitvoert. En vind ik ook heel erg goed passen bij de Efteling. Dus dat is denk ik waarom het één van de alternatieven is, of was, voor een nieuwe show."



Mogelijkheden

De directeur geeft toe dat zo'n plan op tafel heeft gelegen, of wellicht nog steeds ligt. "En dat wordt onderzocht. Niet meer en niet minder." Er is nog geen definitieve beslissing over genomen. Een walkthrough "is één van de mogelijkheden in het grote verhaal". "Maar laat ik zo zeggen: het meest waarschijnlijke, als je dan toch wil weten wat dat is, is gewoon dat er een nieuwe show komt vanaf ergens in 2026."