Efteling

Efteling-directeur over toekomst Fata Morgana: 'Blijft grotendeels zoals-ie is'

De Efteling maakt intern plannen voor de toekomst van Fata Morgana, maar fans hoeven niet te vrezen dat de attractie zal verdwijnen. Dat is de boodschap van Efteling-directeur Fons Jurgens in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast, die donderdag verschijnt. Jurgens wordt gevraagd naar hardnekkige geruchten over het slopen van de oosterse boottocht.

Onder leiding van de directeur zijn de afgelopen jaren al verschillende beeldbepalende Efteling-attracties weggehaald, waaronder de Bob, Polka Marina en het Spookslot. Fata Morgana staat al veertig jaar in de Efteling. Is dat de volgende op de lijst? Nee, zegt Jurgens, maar men denkt wel na over manieren om de darkride en de oosterse taferelen toekomstbestendig te maken.

"Wij zijn al een tijdje aan het kijken hoe we nu verdergaan met Fata Morgana", antwoordt de directeur. "Fata Morgana staat al een tijdje in de Efteling en is ook een echte Eftelingse attractie." Dat er groot onderhoud moet plaatsvinden, is geen geheim. "Dus dat betekent dat we dan heel erg goed gaan nadenken: hoe nu verder met deze attractie?"



Wat aanpassingen

Op de korte termijn zal er waarschijnlijk niets ingrijpends gebeuren op het gebied van onderhoud. "Want we moeten heel slim gaan nadenken hoe we dit gaan aanpakken. Maar ik denk dat de Fata Morgana grotendeels blijft zoals-ie is." Het bouwwerk heeft een renovatie nodig. "Er zullen wat aanpassingen moeten zijn. De torens die erop zitten, daar zal iets aan gedaan moeten worden."



Het grootste pijnpunt is echter niet de bouwkundige staat van het gebouw: de Efteling buigt zich vooral over de oosterse thematiek in de scènes en de veertig jaar oude animatronics. De 139 bewegende figuren in de attractie bewegen grotendeels met behulp van draaiende houten schijven, waar wieltjes met kabels overheen rollen.



Niet iets heel vreemds

"Het is met name ook wel de thematisering en de animatronics die erin zitten", aldus Jurgens. Is het thema van Fata Morgana nog wel van deze tijd? "Het is ook het verhaal van 1001 Nacht. Dat is nog gewoon een verhaal en een sprookje dat heel goed past, denk ik, ook bij deze tijd. Dus ik voorzie niet dat we iets heel vreemds gaan doen met de Fata Morgana."







Fata Morgana zal de Efteling in ieder geval niet verlaten, legt de directeur uit. "Fata Morgana blijft gewoon en is een Efteling-icoon, dus die gaat niet weg. En dan zullen mensen zeggen: ja, maar dat waren die andere ook. Dat klopt, alleen... Als het technisch onmogelijk is, ja, dan moeten we andere dingen bedenken. Maar in dit geval is het technisch niet onmogelijk om de Fata Morgana te behouden. Dus de Fata blijft gewoon."



Innovatievere wijze

Jurgens licht alvast een tipje van de sluier op over de manier waarop de Efteling kijkt naar een Fata Morgana 2.0. "Misschien zullen we daar ook nog wel op een innovatievere wijze een aantal zaken laten terugkomen. Het is niet voor niks dat we een vijfde directeur hebben gehad: Willem."



Willem Roskam werd eerder dit jaar aangesteld als directielid op het gebied van technologie en innovatie. "Die moet ons daarbij helpen en ons ook wel inspireren en uitdagen om daar een stapje extra te doen. En ik denk dat een Fata Morgana zich daar uitstekend voor leent, als je kijkt naar alle scènes waar je doorheen vaart."



Middellange termijn

Moeten we dan bijvoorbeeld denken aan interactieve animatronics die tegen je kunnen praten tijdens de vaartocht, vergelijkbaar met Kniezende Kniesoor in het Sprookjesbos? "Nou, ik ben voor", lacht Jurgens. Voorlopig blijft Fata Morgana echter onaangeroerd. "Dat is iets voor de middellange termijn."