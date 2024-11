Attractiepark Toverland

Toverland-fans kunnen houten achtbaan Troy nabouwen dankzij 3D-puzzel

De hoogste, snelste en langste houten achtbaan van de Benelux is er nu ook als driedimensionaal model. Dankzij een bijzondere 3D-puzzel krijgen Toverland-fans de kans om de rollercoaster Troy thuis in het klein na te bouwen. Het item is vanaf aanstaande zaterdag verkrijgbaar.

"De puzzel bestaat in totaal uit vijftig stukjes, die je op sommige plekken moet buigen voor een echt 3D-effect", laat een woordvoerder weten. "Hierdoor ontstaat al snel het complete baanverloop van onze houten achtbaan, inclusief stationsgebouw en remise."

Toverland noemt het "een echt item voor de verzamelaar". Op de grondplaat van 31 bij 21 centimeter, die op een kleine verhoging staat, prijkt ook een deel van de omgeving van de attractie. Na het opbouwen is het model 7 centimeter hoog. De echte achtbaan is vijfhonderd keer hoger: 35 meter.



Trojaanse Schatten

Fans kunnen de Troy-puzzel voor 18,95 euro aanschaffen bij de souvenirwinkels Mundo Magica in parkdeel Port Laguna en Trojaanse Schatten in Ithaka, bij de uitgang van Troy. Abonnementhouders krijgen 5 procent korting op vertoon van hun pas.