Efteling-icoon Henk Schellekens gaat met pensioen: eerbetoon bij Danse Macabre

De Efteling heeft een prominente medewerker vereeuwigd bij Danse Macabre. Uitvoerder Henk Schellekens (66) gaat met pensioen. Ter gelegenheid van zijn afscheid mocht de bouwmeester deze week een speciale gevelsteen plaatsen in de abdijmuur: symbolisch gezien de laatste steen van het Danse Macabre-project.

"De laatste steen gelegd door Broeder Hendrikus", valt erop te lezen. Schellekens wordt "bouwgildemeester en ambachtsman voor Natuurpark de Efteling" genoemd. Daaronder staan de startdatum en de einddatum - 6 november 2024 - van zijn Efteling-carrière, in Romeinse cijfers. De steen bevindt zich bij de uitgang van de attractie, naast de winkel.

Schellekens werkte meer dan 25 jaar voor de Efteling. Hij was betrokken bij de totstandkoming van attracties als De Vliegende Hollander, Raveleijn, Aquanura, Baron 1898, Symbolica en Max & Moritz. Zijn herkenbare Brabantse stemgeluid klonk ook regelmatig in making-of-series over bouwprojecten.



Kompel

Een uitvoerder heeft de leiding op het bouwterrein. In die hoedanigheid hield Schellekens zich bezig met de veiligheid, de uitvoering en kwaliteit van het werk, het budget en de planning. Het is niet voor het eerst dat hij een plekje in de Efteling krijgt: bezoekers kunnen hem sinds 2015 als kompel zien in de voorshow van Baron 1898.



"Als bouwmeester is het een geweldige en heel interessante uitdaging om wat de ontwerpers op de tekentafel bedachten ook daadwerkelijk te maken", zei Schellekens eerder over zijn werk in een interview. "Het is aan ons om hun ideeën zo goed mogelijk bouwkundig te vertalen én heel degelijk uit te voeren. Dat is in feite het mooiste van mijn vak en iets om iedere dag naar toe te werken."