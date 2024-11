Efteling: Danse Macabre

Video: bliksemeffect bij Efteling-attractie Danse Macabre loopt gelijk met voorshow

Wie na zonsondergang ronddwaalt bij de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre, kan het soms zien onweren. Eens in de paar minuten zijn er kort bliksemflitsen zichtbaar rond de façade van de middeleeuwse abdij. Het lichteffect blijkt getimed te zijn met de attractie.

De bliksem loopt gelijk met de voorshow op het kerkhof van Danse Macabre, meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Op de begraafplaats wordt het verhaal achter de attractie verteld met de stem van acteur Raymond Thiry.

's Avonds is ook een lichteffect te zien rond de graven: alle lantaarns waaien in één keer uit. Eens per voorshow wordt dus eveneens de bliksem op het gebouw geactiveerd. Bezoekers die de elementen met eigen ogen willen zien, zullen het Huyverwoud moeten betreden als het buiten donker is.