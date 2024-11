Dolfinarium

Supermarktketen Plus haalt Dolfinarium-tickets uit het assortiment

Supermarktketen Plus is gestopt met het aanbieden van entreebewijzen voor het Dolfinarium. In de online ticketshop van Plus, te vinden op plusdagjeuit.nl, zijn toegangskaarten verkrijgbaar voor tientallen pretparken, dierentuinen en andere dagattracties. Het Dolfinarium is uit de lijst gehaald, meldt dierenrechtenorganisatie Bite Back trots.

"Voor zover bekend was het bekende bedrijf de laatste keten in die sector die nog steeds dergelijke tickets verkocht", zegt een woordvoerder. Eerder besloten concurrenten Lidl, Spar en Albert Heijn al om een commerciële samenwerking met het omstreden dierenpark te stoppen.

Dat geldt ook voor Zeeman, ANWB, Renault, Hema, de Nederlandse Spoorwegen en DPG Media, waar bijvoorbeeld het AD en NU.nl onder vallen. "Binnen bedrijven lijkt het dierenwelzijn een steeds grotere factor te gaan spelen", zegt Bite Back erover. "Dat past in onze veranderende maatschappij."



Betrokkenheid

De organisatie hoopt dat binnenkort álle bedrijven het Dolfinarium links laten liggen. "Het is erg fijn om te zien dat steeds meer bedrijven een serieuze maatschappelijke betrokkenheid laten zien en het lot van dieren daarin meenemen. Dolfinarium-tickets verkopen past daar absoluut niet bij."