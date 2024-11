Efteling

Efteling haalt Hollandsche Gebakkraam weg voor werkzaamheden

Efteling-bezoekers kunnen voorlopig niet terecht bij de Hollandsche Gebakkraam. De nostalgische kraam, waar oliebollen, krentenbollen, appelbeignets en warme wafels verkocht werden, is afgebroken voor werkzaamheden in het entreegebied. Tussen souvenirwinkel Efteldingen en het Efteling Theater wordt gegraven.

De Efteling bereidt het parkdeel voor op de opening van het nieuwe Efteling Grand Hotel in 2025. Het ingangsplein zal uiteindelijk door het leven gaan als Eiland van de Vijf Zintuigen, met wandelpaadjes, waterpartijen en groen. Nu werkt men achter het prieel waar Efteling-bewoners te ontmoeten zijn.

Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de Hollandsche Gebakkraam terugkeert. De huidige kraam, gebouwd in 2020, stond sinds de zomer van 2022 naast de Aquanura-vijver. Eerder was de klassieke oliebollenkraam te vinden naast de spoorwegovergang richting de Pardoes Promenade.