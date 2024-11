Nieuws

Goed nieuws voor Duinrell en Slagharen: donutketen Dunkin' blijft bestaan

De Amerikaanse donutketen Dunkin' blijft actief in Nederland. Na een faillissement heeft de curator een akkoord bereikt over een doorstart. Vestigingen in Duinrell en Attractie- en Vakantiepark Slagharen kunnen dus hoogstwaarschijnlijk geopend blijven.

De Nederlandse tak van Dunkin' was het afgelopen jaar in handen van horecafamilie Van der Valk, bekend van de hotels. Nu wordt het merk eigendom van ondernemer en investeerder Nabil Besali, die Dunkin' eerder al onder zijn hoede had.

Een deel van de tientallen Nederlandse vestigingen sluit, maar het merendeel blijft volgens de curator behouden. Slagharen en Duinrell hebben allebei de intentie om de Dunkin'-locaties open te houden. Toverland stopte de samenwerking met de keten al eerder. In België nam Plopsaland onlangs afscheid van een Dunkin'-verkooppunt.



Paardenstal

Slagharen opende in 2021 een vestiging van Dunkin', gelegen in de Main Street van het Overijsselse pretpark. Duinrell telt vandaag de dag twee plekken waar donuts en koffie van Dunkin' worden geserveerd: de Paardenstal bij de overdekte speelhal Rick's Fun Factory en een verkoopcontainer naast de attractie Mad Mill.