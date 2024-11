Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen

Achtbaan in Oostenrijk gaat na negentien jaar naar de schroot

Het is over en uit voor een Oostenrijkse familieachtbaan. In pretpark Fantasiana, gelegen in de deelstaat Salzburg, wordt momenteel de rollercoaster Wild Train gesloopt. Het seizoen van Fantasiana eindigde afgelopen weekend.

Daarna is onmiddellijk begonnen met het weghalen van de achtbaan, die negentien jaar in bedrijf was. Wild Train werd destijds geleverd door de Russische firma Pax. Foto's van het bouwterrein laten zien dat de rail in stukken wordt geknipt en in delen wordt afgevoerd.

De attractie was 300 meter lang en 18 meter hoog, de topsnelheid bedroeg zo'n 50 kilometer per uur. Wild Train maakt plaats voor een nieuwe achtbaan van de Duitse leverancier Mack Rides: een stryker coaster zoals Voltron Nevera in Europa-Park. In Oostenrijk krijgt de toevoeging de naam Helios.