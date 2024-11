Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park deelt voor het eerst artwork van nieuwe attractie Grand Prix Edventure

Europa-Park laat voor het eerst zien hoe een nieuwe attractie eruit komt te zien. Het Duitse themapark opent in 2025 een interactieve darkride met de naam Ed & Edda Grand Prix Edventure, gebaseerd op de bioscoopfilm Grand Prix of Europe. Vandaag deelt directeur Michael Mack een conceptafbeelding op social media.

Tegelijkertijd bevestigt Europa-Park voor het eerst het attractietype: een gameplay theater van huisleverancier Mack Rides. Gondels, voorzien van laserpistolen, draaien langs schermen en fysieke decors. Op die manier kunnen bezoekers het verhaal van de animatiefilm herbeleven.

Grand Prix of Europe gaat over de vijftigste Europese Grand Prix, waarbij Europa-Park-mascotte Ed Euromaus de rol van autocoureur op zich neemt. Zijn vriendin Edda is zijn grootste fan. Het is voor het eerst dat de figuren tot leven komen in een attractie. De film wordt geproduceerd door Warner Bros. en Mack Magic.



Raceteam

"In het innovatieve gameplay theater Grand Prix Edventure worden bezoekers lid van het raceteam van Ed en Edda en meegenomen op een race dwars door Europa, langs adembenemende filmlocaties van de animatiefilm", zegt Europa-Park over de nieuwe familieattractie in themadeel Luxemburg.



Ed & Edda Grand Prix Edventure wordt de belangrijkste toevoeging tijdens jubileumjaar 2025, waarin het attractiepark het vijftigjarig bestaan viert. De openingsdatum is nog niet bekend. Verder worden volgend jaar nieuwe shows en een nieuwe parade gepresenteerd. Ook zorgt men voor een uitbreiding van het Camp Resort.