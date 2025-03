Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: Europa-Park start jubileumseizoen met nieuwe parade

In Europa-Park is vanaf vandaag een nieuwe parade te zien. Ter gelegenheid van jubileumseizoen 2025, waarin het Duitse attractiepark vijftig jaar bestaat, kunnen bezoekers dagelijks kijken naar Ed's Parade: een feestelijke stoet met praalwagens, dansers, acteurs en mascottes.

Ed's Parade is de opvolger van Ed's Adventure Parade. De optocht bevat verschillende verwijzingen naar het jubileum, waaronder cadeaus en taart. Sommige nieuwe wagens staan in het teken van Europese landen.

Duitsland, Frankrijk en Zwitserland worden vertegenwoordigd door opvallende karren met bewegende onderdelen. Het Hollandse themagebied komt terug met verwijzingen naar de darkride Piraten in Batavia.



Rulantica

Verder is er een wagen die draait om de Scandinavische waterwereld Rulantica. De slogan van Ed's Parade is "Feiern unter Sternen". Er doen meer dan tachtig artiesten aan mee. De stoet staat tot en met zondag 21 september op het programma.