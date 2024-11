Movie Park Germany

Movie Park Germany wederom in de winter open: dit verandert er bij Hollywood Christmas

Movie Park Germany gaat voor de tweede keer open in de winterperiode. Tussen vrijdag 29 november en zondag 6 januari kunnen bezoekers op 23 dagen een Amerikaans kerstfeest vieren, onder de noemer Hollywood Christmas. Veel elementen uit de eerste editie keren terug. Er worden ook enkele wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd.

Zo is er extra geïnvesteerd in verlichting: Movie Park belooft meer dan 800.000 lichtjes in vier themagebieden. De winterparade wordt uitgebreid en de meet-and-greet met de Kerstman wordt vernieuwd. Rond sluitingstijd zal een nieuwe finaleshow te zien zijn met vuur-, laser- en lichteffecten, ontwikkeld in samenwerking met de firma FOG Fireworks.

Drones worden dit keer niet meer gebruikt, zodat men minder afhankelijk is van het weer. In Studio 7 is wederom de show A Magical Christmas Tale van illusionist Christian Farla te zien, met een kleine update. Andere terugkerende onderdelen zijn de Christmas Tree Celebration, de 4D-versie van kerstfilm The Polar Express, een overdekte schaatsbaan van 360 vierkante meter en een avondshow met videoprojecties.



Van Helsing's Club

Naast een zangshow op Rockefeller Plaza kunnen bezoekers terecht in het grote restaurant Van Helsing's Club voor de dansvoorstelling Movie Park's Christmas Spectacular. De act werd gebaseerd op de Amerikaanse dansgroep The Rockettes. Verder gaat parkdeel Santa Monica Pier open voor een kerstwandeling. "Het maakt een complete rondgang door het park mogelijk", aldus Movie Park.



Buitenattracties zijn alleen operationeel als de weersomstandigheden het toelaten. Attracties als Iron Claw, Side Kick, Area 51 - Top Secret, Dora's Big River Adventure en Excalibur - Secrets of the Dark Forest blijven sowieso dicht. Wel is het de bedoeling om dit jaar houten achtbaan The Bandit 's winters open te stellen.