Beekse Bergen

Lichtfestival Beekse Bergen is terug met nieuw thema en rolschaatsbaan

In Safaripark Beekse Bergen vindt de komende maanden de tweede editie van een groot lichtfestival plaats: de Light Safari. Tot begin maart staat de Brabantse dierentuin na zonsondergang in het teken van duizenden lichtsculpturen, met een nieuw thema en een nieuwe route.

Bezoekers maken een wandeling van 2 kilometer langs kunstwerken geïnspireerd op verschillende werelddelen. "Dit jaar is de beleving nog grootser, met tweeduizend extra sculpturen", laat Beekse Bergen weten.

Verder is dit keer gekozen voor energiezuinige ledverlichting. Enkele oude lichtobjecten werden gerecycled. Het park verwacht er veel van. Volgens manager Rens Willemsen wordt het evenement "nog spectaculairder en sfeervoller dan vorig jaar", toen de Light Safari ruim 185.000 bezoekers trok.



Vijfduizend

In totaal staan er circa vijfduizend sculpturen, waarvan de hoogste 10 meter hoog is. De opbouw duurde zo'n zes weken. Beekse Bergen zorgt ook voor een rolschaatsbaan en een educatieve speurtocht, waarbij kinderen stempels verzamelen in een paspoort.



De dieren brengen de avond en nacht binnen door, maar van enkele dieren zijn de binnenverblijven toegankelijk, zoals van de chimpansees en olifanten. Het lichtfestival is te bezoeken op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen, zondagen en tijdens de kerst- en voorjaarsvakantie, van 17.00 tot 21.30 uur.