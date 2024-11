Efteling: Danse Macabre

Video: dodendans Danse Macabre klinkt ook in Efteling-speeltuin

De Danse Macabre dringt ook door tot andere delen van de Efteling, buiten griezelgebied Huyverwoud. Medewerkers van Efteling-speelbos Nest hebben de iconische dodendans onlangs ten gehore gebracht met simpele instrumenten: een gitaartje en een keyboard.

Speeltuin Nest wordt bevolkt door zogeheten Nest-wakers: personeelsleden die zich ontfermen over de spelende kinderen. Ze zorgen ook voor activiteiten en entertainment. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe attractie Danse Macabre studeerden twee van hen een bijpassend muzikaal intermezzo in.

Het tafereel werd op video vastgelegd door een Efteling-fan op X. "Ook de Nest-wakers willen even laten horen ze de Danse Macabre spelen!", schrijft ene Karns.



Camille Saint-Saëns

Danse Macabre ging vorige week donderdag open voor het grote publiek. Het gelijknamige muziekstuk van de Franse componist Camille Saint-Saëns was eerder ook al te horen in het Spookslot, dat in 2022 sloot.