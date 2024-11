Efteling

Volgend onderhoudsproject in Sprookjesbos van de Efteling: De Wolf en de Zeven Geitjes

De Efteling gaat door met het volgende onderhoudsproject in het Sprookjesbos. Na het renoveren van Doornroosje en het herbouwen van Hans en Grietje komt nu het sprookje van De Wolf en de Zeven Geitjes aan de beurt. Er zijn deze week bouwhekken neergezet. Op dit moment wordt het huisje in de steigers gezet.

De komende weken gaan specialisten zich bezighouden met het opknappen van zowel de binnen- als de buitenkant, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Daarbij is extra aandacht voor het rieten dak van het bouwwerk, dat al geruime tijd in slechte staat is. Het dak wordt vernieuwd.

Ondertussen legt de Efteling de laatste hand aan het snoephuisje van de heks van Hans en Grietje, even verderop. Naar verwachting is dat tafereel over ruim twee weken weer in volle glorie te bewonderen. De onderhoudsbeurt bij De Wolf en de Zeven Geitjes duurt volgens de huidige planning tot de kerstvakantie.



21 december

Het is de bedoeling dat het sprookje uit 1973 er op zaterdag 21 december weer piekfijn uitziet. Vooralsnog staat het project niet op de openbare onderhoudslijst op de Efteling-website. Eerder werden de werkzaamheden bij Hans en Grietje en Doornroosje daar wel op vermeld.